Чи корисно пити каву з молоком

Про це розповідає Первая Лента з посиланням на відео тренера зі Львова Віктора Мандзяка.

Чи можна пити каву з молоком

Експерт розказав, що в молоці міститься молочний цукор — лактоза, яка ніяк не впливає на корисні властивості кави та не перешкоджає засвоюватись різним речовинам з напою, який ви п’єте.

Також Віктор прокоментував заяву одного з так званих експертів, за словами якого, коли в каву додати молоко — вона втрачає свої властивості. Тренер підкреслює, що це повна нісентіниця, адже під час вживання наприклад супу, у якому багато овочів — то всі вони мають поживні речовини та один на одного не впливають.

«В молоці немає ніяких нутрієнтів, які б перешкоджали засвоюватись кофеїну з кави. Це чиста фантазія», — сказав він.

Експерт пояснив, якщо ви любите пити каву з молоком — то пийте її, але дивіться за кількістю. Не рекомендується вживати більше чотирьох чашок кави протягом дня.

Також він радить відмовитись від кофеїну за 6 годин до сну.

Користь кави

Кава слугує джерелом антиоксидантів. Крім того, за словами вчених, отримувати ці речовини необхідно саме з натуральних продуктів, яким і є кавовий напій. Не так давно дослідники зробили сенсаційне відкриття: регулярне вживання кави здатне запобігти розвитку хвороби Альцгеймера.

Позитивний вплив напою на роботу головного мозку визначили давно. Кофеїн буде особливо корисний людям, які займаються розумовою працею. Він збуджує клітини мозку, збільшує сприйнятливість і позитивно впливає до зосередженого мислення.

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