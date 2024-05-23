Не виходить з моди: який предмет меблів обов’язково повинний бути у кожному будинку

Вони можуть слугувати додатковим місцем для відпочинку, сидіння та зберігання речей, а також вони ніколи не виходять з моди.

Про це розповідає Первая Лента з посиланням на сайт Martha stewart.

У сучасному світі кушетки представлені в широкому діапазоні стилів, що дозволяє легко підібрати ідеальний варіант для вашого інтер’єру.

Дизайнерка Шані Кор зазначила, що кушетка — це предмет меблів, який можна використовувати для сну, сидіння чи відпочинку.Розміри

Як вдало розмістити кушетку у домі

Розміри

Обов’язково виміряйте свій простір, залишаючи місце навколо кушетки. Деякі мають більші рами, ніж інші, тому займають більше місця. Зупиніть свій вибір на такому варіанті, який буде покращувати функціональність, не займаючи всю кімнату.

Матеріали та конструкція

Як і будь-який інший предмет меблів, матеріали та спосіб виготовлення кушетки не лише відіграють важливу роль у її зовнішньому вигляді, а також впливають на те, як довго вона прослужить вам.

Деякі кушетки виготовляють з дерева, а інші — з металу. Якщо вам потрібен додатковий простір для зберігання, обирайте кушетку з вбудованими ящиками.

Розміщення

Подумайте, як обрана кушетка впишеться у ваш декор. Багато хто ставить її у вітальні перед вікнами, які виходять на задній ґанок. Тому, лягаючи на кушетку, ви отримуєте унікальний вид на природу.

Дизайнери зазначили, що кушетки – це такий предмет меблів, який не виходить з моди, та є унікальним елементом у вашому домашньому просторі.

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