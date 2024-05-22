Що потрібно знати про «слаггінг» і кому ця процедура протипоказана

Навіть враховуючи те, що її 11 нічних кроків можуть змусити вашу щелепу відвисати, в результаті ви отримаєте чисту та здорову шкіру.

Нещодавно стала набирати популярності незвичайна практика під назвою «слаггінг». Вона обіцяє добре зволожену шкіру протягом ночі. Первая Лента з посиланням на «Обозреватель» розповідає більше про цю тенденцію догляду.

У чому полягає суть процедури

Слаггінг – це процес, яким передбачено використання лише одного продукту — вазеліну. Він наноситься на обличчя і залишається на ніч.

Вазелін діє як барикада на шкірі, зменшуючи трансепідермальну втрату води. Сам по собі вазелін не зволожує шкіру, однак він наче герметизує шкіру від наявної вологи.

Яких результатів слід очікувати

Можливо, ви будете почувати себе кумедно, коли лягатимете спати, намастившись вазеліном, проте будьте певні, зранку ваша шкіра вам тільки подякує.

Під час ранкового вмивання ви менше відчуватимете жирність, натомість ваша шкіра буде добре зволоженою та м’якою. Ефект слизу будет триматись протягом дня, і сухість більше не буде вас турбувати.

Коли потрібно проводити процедуру

Слаггінг – це кінцевий крок у вашій рутині догляду за шкірою перед сном. Після зняття макіяжу очистіть обличчя.

Скористайтеся тоніком, нанесіть сироватку для обличчя, крем для повік і зволожуючий крем. Завершіть процедуру нанесенням на обличчя шару вазеліну. Це наче запечатає всі продукти і сповільнить виділення вологи зі шкіри.

Кому процедура протипоказана

Коли існує дешевий та ефективний спосіб догляду за шкірою, швидше за все, ви спробуєте ним скористатись, але є одне застереження. Якщо ваша шкіра жирна або схильна до акне, слиз краще уникати, оскільки він може забити пори.

Вазелін є побічним продуктом нафтової промисловості, тому рекомендується використовувати тільки засоби потрійного очищення.

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