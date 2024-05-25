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Як кілька таблеток аспірину допоможуть навести лад у квартирі

Аспірин - це не просто лікарський засіб, а до того ж універсальний помічник у побуті.

Арина Марченко Send an email 6 часов ago
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Багатьом людям відомі властивості аспірину у боротьбі з іржею, але його можливості набагато ширші.

Докладніше про те, як можна застосувати аспірин у побуті, розповідає Первая Лента з посиланням на сайт «Стіна».

Видалення вапняного нальоту. Для цього приготуйте 2-3 таблетки аспірину та трішки води. Розчиніть пігулки у воді, щоб вийшла паста, після чого нанесіть її на проблемні ділянки з вапняним нальотом, залиште на кілька хвилин після чого змийте водою.

Видалення жовтих плям з білого одягу. Для цього розведіть таблетки аспірину у воді та намочіть пляму в розчині на 10-15 хвилин, потім перемо одяг звичним способом.

Очищення сантехніки. Для боротьби з іржею та нальотом знадобиться 2-3 таблетки аспірину. Перетріть їх до стану порошку, і додайте його в миючий засіб.

Дезінфекція поверхонь. Розчиніть таблетки аспірину у воді, змочіть ганчірку у розчині аспірину і протріть поверхні, які ви хочете продезінфікувати.

Боротьба із засміченнями. Для прочищення засмічення в трубах розчиніть пігулки аспірину в гарячій воді. Отриманий розчин аспірину залийте в трубу та залиште на 30 хвилин, після чого змийте водою. Також можна додати порошок аспірину в миючий засіб. Використовуйте отриману суміш для очищення сантехніки.

Пам’ятайте, що аспірин може бути токсичним, якщо його неправильно використовувати, тому перед тим, як скористатись ним у побуті, обов’язково ознайомтеся з інструкціями.

Раніше ПЛ писала про те, як швидко очистити брудну душову кабіну.

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Арина Марченко Send an email 6 часов ago
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