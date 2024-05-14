Як приховати прищики на обличчі без косметики в домашніх умовах

Втім, існують ефективні домашні засоби, які допоможуть швидко впоратися з прищиками і не відмовлятися від виходу з дому. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Woman Life.

Зубна паста

Ввечері під час чищення зубів нанесіть невелику кількість зубної пасти на прищик і за ніч він підсохне і стане практично непомітним. Щоб зменшити відчуття печіння, використовуйте тільки білу зубну пасту, оскільки в ній не міститься лаурилсульфат натрію.

Очні краплі від почервоніння

Краплі для очей або будь-які інші судинозвужувальні краплі для носа також можуть допомогти позбутися від неочікуваних «гостей» на вашому обличчі у вигляді прищів. Візьміть ватний диск, змочіть його в краплях і покладіть на кілька хвилин в морозильну камеру. Після цього на п’ять хвилин прикладіть до проблемного місця. Вмиватися після цього непотрібно.

Лавандова ефірна олія

Відмінним помічником від прищів є лавандова олія. Ватною паличкою, змоченою в ній, протріть проблемну зону обличчя перед тим, як лягати спати.

Аспірин

Крім нього можна взяти стрептоцид, парацетамол, цитрамон. Подрібніть таблетку в ступці, додайде трохи води — і отриману кашку нанесіть на проблемну ділянку. Потримайте близько 10 хвилин, потім змийте теплою чистою водою.

Харчова сода

Зробіть кашку з соди з води і нанесіть її на місце з прищами. Легенько помасажуйте і одразуж змийте. Ця проста маска-скраб допоможе зняти почервоніння і підсушити невеликі прищики.

Раніше ПЛ писала про те, які продукти обов’язково мають бути у раціоні кожного.