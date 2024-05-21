Як зробити свій образ вишуканим, не витрачаючи гроші на брендові речі

І для цього зовсім необов’язково витрачати багато грошей на брендові речі — стильний і привабливий look можна створити з простих речей. Головне – звернути увагу на якість матеріалів та підібрати гармонійні поєднання.

Первая Лента з посиланням на Who What Wear розповідає, які універсальні речі повинні бути у вашому гардеробі. Такий базовий одяг можна поєднувати у різних стилях.

Атласні речі

Така тканина ідеально підходить для створення «дорогих» образів і на це є декілька причин. По-перше, його гладка і блискуча поверхня надає одягу елегантності та вишуканості, що миттєво робить будь-яке вбрання більш витонченим. По-друге, атлас м’яко драпірується та підкреслює гарний силует. Матеріал доступний у різних кольорах та фактурах, тому створення різноманітних та ефектних образів для будь-якого випадку буде не складним завданням.

Сірий жакет

Це універсальна та стильна річ, яка поєднує в собі класичну елегантність та сучасну витонченість. Сірий колір вважається нейтральним, а це дозволяє легко комбінувати жакет з одягом різних відтінків і стилів, вигадуючи як ділові, так і повсякденні образи. Втім, є один нюанс: зупиняйте свій вибір на виробах із якісної вовни або кашеміру.

Довга чорна сукня

Це класичний елемент гардероба, без якого важко уявити створення дорогого образу. Чорний колір вважається символом стриманості та вишуканості, він візуально робить фігуру стрункішою і підійде для різного типу статури. Ба більше, довжина сукні надасть образу граціозності, тому таке вбрання ідеально підійде для будь-якого випадку. Якісна довга чорна сукня, виготовлена з хороших матеріалів, таких як шовк, атлас або якісний трикотаж, прослужить не один рік довго і довго зберігатиме свій зовнішній вигляд.

Чорні туфлі-човники на підборах

Ще один елемент гардероба, який дозволить створити елегантний образ. Класичний дизайн такого взуття створить витончений образ – чи будете ви у діловому костюму, чи у сукні. А каблук додасть висоти та витонченості, візуально подовжуючи ноги та покращуючи поставу.

Раніше ПЛ писала про те, чому потрібно прати нову спідню білизну і я це правильно зробити.