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Як зробити свій образ вишуканим, не витрачаючи гроші на брендові речі

Щоб образ вийшов красивим і виглядав «дорого», важливо не тільки правильно доглядати за одягом, але і вміло його комбінувати.

Арина Марченко Send an email 4 часа ago
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І для цього зовсім необов’язково витрачати багато грошей на брендові речі — стильний і привабливий look можна створити з простих речей. Головне – звернути увагу на якість матеріалів та підібрати гармонійні поєднання.

Первая Лента з посиланням на Who What Wear розповідає, які універсальні речі повинні бути у вашому гардеробі. Такий базовий одяг можна поєднувати у різних стилях.

Атласні речі

Така тканина ідеально підходить для створення «дорогих» образів і на це є декілька причин. По-перше, його гладка і блискуча поверхня надає одягу елегантності та вишуканості, що миттєво робить будь-яке вбрання більш витонченим. По-друге, атлас м’яко драпірується та підкреслює гарний силует. Матеріал доступний у різних кольорах та фактурах, тому створення різноманітних та ефектних образів для будь-якого випадку буде не складним завданням.

Фото: Gepur

Сірий жакет

Це універсальна та стильна річ, яка поєднує в собі класичну елегантність та сучасну витонченість. Сірий колір вважається нейтральним, а це дозволяє легко комбінувати жакет з одягом різних відтінків і стилів, вигадуючи як ділові, так і повсякденні образи. Втім, є один нюанс: зупиняйте свій вибір на виробах із якісної вовни або кашеміру.

Фото: Lichi

Довга чорна сукня

Це класичний елемент гардероба, без якого важко уявити створення дорогого образу. Чорний колір вважається символом стриманості та вишуканості, він візуально робить фігуру стрункішою і підійде для різного типу статури. Ба більше, довжина сукні надасть образу граціозності, тому таке вбрання ідеально підійде для будь-якого випадку. Якісна довга чорна сукня, виготовлена з хороших матеріалів, таких як шовк, атлас або якісний трикотаж, прослужить не один рік довго і довго зберігатиме свій зовнішній вигляд.

Фото: Gepur

Чорні туфлі-човники на підборах

Ще один елемент гардероба, який дозволить створити елегантний образ. Класичний дизайн такого взуття створить витончений образ – чи будете ви у діловому костюму, чи у сукні. А каблук додасть висоти та витонченості, візуально подовжуючи ноги та покращуючи поставу.

Фото: ФАСОН

Раніше ПЛ писала про те, чому потрібно прати нову спідню білизну і я це правильно зробити.

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Арина Марченко Send an email 4 часа ago
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