Що готували та як святкували Великдень наші предки

Також в нього кладуть ковбасу, гілочки зелені, дехто — вершкове масло, зроблене власноруч. Але у давнину на Великдень на столі можна було зустріти не тільки освячений обрядовий хліб та яйця, а й багато ще цікавих страв.

Як святкували Великдень наші предки та що ставили на стіл, розповідає Первая Лента з посиланням на ефір дослідниці української кухні Олени Брайченко для «Громадського радіо».

Паска

Паска в давнину вважалась обрядовим хлібом і ця назва була закріплена за невеликим округлим буханцем. А от те, що у сучасному світі називається паскою, тобто солодка випічка з родзинками, прянощами, глазур’ю, раніше називалась «баба».

Раніше паску пекли значно простіше, бо це був хліб з орнаментами, які мали символічне значення. Заможні українці дозволити собі пекти паску з пшеничного борошна, а бідні — з житнього.

Солодка випічка теж мала популярність, хоча і не тільки великодньою. «Баби» випікали не в кожній хаті. Вони несли символічне значення і зазвичай така красива та багата випічка означала фінансовий добробут сім’ї.

Крашанки, писанки та дряпанки

Яйця — ще один з важливих символів Великодня. Дряпанки мали скоріш естетичне чи символічне значення. І крашанками, як зазначає дослідниця, називали не пофарбовані яйця, а звичайні. У старовинних рецептах часто можна зустріти такий інгредієнт, як «крашанка»,, тобто звичайне куряче яйце.

Що у давнину ставили на святковий стіл

Олена Брайченко розповіла, що на великодньому столі обов’язково мав стояти буряк з хроном, який часто мав різні регіональні назви, домашня ковбаса і запечена шинка.

До початку індустріалізації у ХІХ столітті основною ознакою заможньої української родини вважалось запечене молочне порося, яке готували на святковий стіл на Великдень. Подавали його зазвичай цілим, часто фарширували його та гарно оздоблювали. Таке порося вважалось одним з символів великоднього святкування.

Як виглядає сучасний стіл

Зі столів українців зараз зникло багато страв, які калорійніші, смажені чи жирні. Їх замінили салати, у тому числі овочеві. Тобто святковий стіл сьогодення виглядає більш корисним, з меншою кількістю жирних та м’ясних страв.

Останнім часом стала популярною різноманітна італійська випічка, різноманітне печиво та торти.

Свято Великодня стали асоціювати як свято друзів та виїзд на природу, тому коли святкування випадає на більш пізні дати, то часто це — шашлик, вино, яйця та паска.

Раніше ПЛ писала про те, як створити мармурові крашанки на Великдень за допомогою піни для гоління.