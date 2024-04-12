Коли потрібно садити огірки у відкритий ґрунт, щоб отримати щедрий урожай

Вони мають гарний смак і багато корисних властивостей. Але щоб зібрати щедрий урожай, важливо знати, коли потрібно садити овоч у відкритий ґрунт.

Про це розповідає Первая Лента з посиланням на сайт «Сад та город».

Коли потрібно садити огірки у відкритий ґрунт

Як теплолюбні рослини, досвідчені городники застерігають від посадки їх у відкритий грунт до кінця ризику заморозків, тобто до кінця квітня — початку травня.

Для отримання раннього урожаю, можна вирощувати огірки через розсаду. Посів насіння на розсаду рекомендується проводити в середині квітня. При цьому важливо дотримуватися певних правил у підготовці розсади, таких як використання якісного насіння і поживного ґрунту, насіння по 2-3 шт. в горщики, створення теплих умов для розсади, та загартування перед висадкою.

Оптимальний час для висадки розсади в ґрунт — друга половина травня, коли ґрунт прогріється до +12 градусів.

Що ще потрібно знати про посадку огірків

Перед висадкою, потрібно обрати сонячного місця, яке буде захищене від відтру, і підготувати ґрунт. Лунки повинні знаходитись на відстані 50-60 см одна від одної і їх потріюно заправляти їх компостом або перегноєм.

Після висадки розсади важливо доглядати за огірками, забезпечуючи їм регулярний, але не надмірний полив. Також рекомендуєтьяс підживлювати їх комплексними добривами 2-3 рази за сезон, прополювати та розпушувати ґрунт, а також правильно формувати кущ.

Не рекомендується садити огірки після гарбузових культур та допускати загущення посадок. Не забувайте регулярно оглядати рослини на наявність шкідників та хвороб.

Дотримуючись цих порад, можна отримати багатий врожай смачних та корисних огірків.

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