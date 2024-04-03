Як приготувати ніжний сирний «Наполеон»: такого ви ще не куштували!

Кожна країна на регіон залишають свій слід у приготуванні цього десерту.

Втім, серед цієї багатої палітри смаків, один варіант особливо привертає увагу — сирний «Наполеон». Цей неперевершений десерт відрізняється не лише своїм ніжним смаком, але й унікальною текстурою, яка досягається завдяки використанню сиру як у кремі, так і в коржах.

Як приготувати ніжний сирний «Наполеон» розповідає Первая Лента з посиланням на Добрі Новини.

Для приготування коржів вам знадобиться:

яйця курячі середнього розміру – 6 шт.;

цукор – 400 г;

сіль – дрібка;

сир кисломолочний від 9% жирності – 500 г;

сода харчова – 1,5 ч.л.;

сік лимонний – 1,5 ст.л.;

борошно – 700 г.

Щоб приготувати крем, вам потрібно:

яйця — 4 шт.;

цукор – 200 г;

борошно – 80 г;

молоко – 1 л;

масло вершкове – 400 г;

сир вершковий – 500 г.

Як готувати

Спочатку приготуйте коржі. У зручному посуді міксером збийте яйця з сіллю та цукром до однорідності, щоб розчинився цукор.

Після цього протріть крізь сито сир і з’єднайте з яйцями та загашеною лимонним соком содою. Все ретельно перемішайте. Далі додайте просіяне борошно та замісіть тісто.

Розділіть тісто на 15 частин, вкрийте їх плівкою та відправте у холодильник на 30 хвилин.

Далі приступайте до приготування крему. Добре збийте яйця з цукром, а потім додайте туди борошно. Перемішайте, поставте на плиту, а тоді влийте тонкою цівкою підігріте до кипіння молоко. Помішуйте та варіть на слабкому вогні до загущення. Після того дайте масі охолонути.

Вершковий сир та масло перебийте блендером, додайте яєчно-молочну масу, яка повністю охолонула, і добре перемішайте.

Тепер часточки тіста розкачуйте у коржі діаметром 20-22 см та випікайте у духовці, попередньо розігрітій до 180 градусів, протягом 4 хвилин.

Далі складіть торт. Перемащуйте кремом коржі та викладайте один на інший. Обмажте кремом торт також по боках та прикрасьте за бажанням.

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