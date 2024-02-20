Добринін закрутив новий роман: що відомо про нову обраницю

Про це пише Первая Лента з посиланням на інтерв’ю шоумена для проєкту «ТУР Зірками».

Довгий час ведучому приписували роман з блогеркою Чарою Хорив. Однак він спростував ці чутки, зазначивши, що їх пов’язує лише дружба. Водночас Нікіта зізнався, що його серце наразі зайняте іншою.

«Зараз моє серце не вільне. Вона (ред. – нова дівчина) займається зовсім іншим. Я радий, що вона не з моєї, не з публічної сфери», — розповів шоумен.

Крім того, він додав, що не поспішає знайомити 2-річного сина Лева з новою обраницею. За словами Добриніна, коли він зрозуміє, що їхні стосунки стали більш серйознішими, знайомство обов’язково відбудеться.

Варто нагадати, що Нікіта Добринін був одружений двічі. Першою його дружиною стала ведуча Євгенія Головіна, шлюб з якою протривав чотири роки.

В 2020 році Нікіта одружився з блогеркою Дашою Квітковою, з якою він познайомився на шоу «Холостяк». У них народився син Лев.

Однак у 2023 році стало відомо про їхнє розлучення.

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