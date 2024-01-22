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Победительница шоу «Битва экстрасенсов» подала в суд на украинскую стендаперку: не понравилась шутка

Украинская комикесса Алла Волкова во время своего выступления упомянула ясновидящую Елену Курилову.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 1 час agoОбновлено: 22 января, 2024
0 1 минута чтения

Однако экстрасенсу не понравились шутки в ее адресе и она обратилась в суд.

Об этом сообщает Первая Лента со ссылкой на РБК-Украина (проект Styler).

Как известно, под видео одного из выступления Волковой Елена Курилова решила оставить свой комментарий.

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«Это не юмор. С тобой все плохо», — написала она.

В свою очередь Алла решила использовать этот момент написать в будущем стендапе.

«Как комик я была очень удивлена, что ведьма оценила мой юмор. Я поняла, что если ведьма оценивает мой юмор, значит, я вполне могу оценить ее работу», — рассказывает Алла.

Однако Елене Куриловой этого не оценила. Через неделю после выступления ассистентка Аллы получила сообщение от дочери Куриловой Татьяны о том, что их семейный адвокат хочет связаться с комикессой.

Как оказалось, Алла незаконно использовала ТМ «Елена Курилова» в коммерческих целях и нарушила освещение ее магической деятельности.

Фанаты Аллы Волковой принялись создавать шутливые мемы об этой ситуации и распространять их в социальных сетях. Но после этого на них посыпались угрозы.

Так, например, одному из подписчиков стали приходить поддельные фото эротического характера с угрозами. А страницу самой Аллы попытались заблокировать.

Журналистам так и не удалось получить комментарий Куриловой по поводу возникшей ситуации.

«Не понимаю, о чем идет речь. Если вам или вашим близким угрожают, обращайтесь в правоохранительные органы», — ответила менеджер ясновидящей.

Напомним, предательница Анна Асти после скандла с «голой вечеринкой» выехала из РФ.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 1 час agoОбновлено: 22 января, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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