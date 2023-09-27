Бездепозитные и иные бонусы и поощрения казино Монослот

MonoSlot своим посетителям предлагает лучшие игровые автоматы в Украине от двух десятков производителей софта мирового уровня. Среди предложений казино бездепозитные бонусы и депозитные поощрения на льготных условиях.

Бездепозитные бонусы

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Предлагает МоноСлот и другие бездепы. Они начисляются без требований отыгрыша, без вейджера и ограничений по размерам ставки, виду автоматов. Казино вознаграждает пользователей за подписку на канал Телеграм. Здесь подписчики узнают последние новости площадки и игровой индустрии, принимают участие в розыгрыше бонусов.

Бездепозитный подарок начисляется также пользователям по случаю дня рождения. Получить его можно за пять дней до праздничной даты или после нее в течение пяти дней. Истории профиля должно быть не менее трех месяцев, депозитов — минимум один месяц.

Депозитные бонусы

Начисляет Моно Слот также депозитные поощрения. Их могут получить пользователи, решившие активировать аппараты в казино на деньги. Такие бонусы казино дает без каких-либо требований отыгрыша. Играть на бонусные средства разрешается на любых аппаратах, величина ставок не лимитирована. Вейджер отсутствует. Для получения бонусов достаточно сделать пополнение счета на минимальную сумму в 20 гривен.

Сумма стартового пополнения приумножается на 15%. Все следующие депозиты, начиная со второго, увеличиваются на 10%. Увеличиваются депозиты любого размера, ограничений по их максимальному размеру не существует.

Бонусы VIP-персонам

В казино работает программа лояльности, и ее участники получают расширенный набор бонусов. VIP-персонам начисляются подарки за достижения, кэшбэк до 10%, предоставляется обслуживание высшего класса. Стать участником программы может любой активный пользователь.

Все бонусы начисляются пользователям, посещающим мобильное казино. С большим комфортом они могут посещать его с телефонов с ОС Андроид.