McDonald’s уходит из России спустя более 30 лет

McDonald’s начал процесс продажи своих активов в России после более чем 30 лет работы в стране. Решение было принято в связи с вторжением России в Украину.

«Гуманитарный кризис, вызванный войной на Украине, и непредсказуемая экономическая ситуация привели McDonald’s к выводу, что работать в России больше невозможно», — говорится в сообщении компании, пишет Первая Лента со ссылкой на Reuters.

В заявлении компании подчеркивалось, что она ищет «местного инвестора», который мог бы заняться бизнесом в России.

В марте McDonald’s закрыл все свои рестораны в России. Закрытие 857 торговых точек означало для компании убыток в размере 50 миллионов долларов в месяц. В компании работает около 62 тысяч человек в России.

Первый ресторан американской сети был открыт в России в 1990 году, мероприятие посетило более 5000 человек.

«Уход McDonald’s из России знаменует горький конец эпохи, полной надежд. Один из самых узнаваемых символов американского капитализма, компания открыла свой первый ресторан в России более 32 лет назад, когда распался СССР и просочились западные компании и идеи. через железный занавес. Сотни людей выстраивались в очередь, чтобы попробовать гамбургеры и картофель фри McDonald’s на Пушкинской площади в Москве», — комментирует американский портал CNBC.

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