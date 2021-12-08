Корпоратив со звездой: столько стоит заказать Сердючку, Дорофееву и других

Скоро начнется время новогодних корпоративов. Именно в этой время года украинские звезды могут хорошенько заработать.

Стало известно, сколько украинские артисты зарабатывают за одно выступление. Так Верка Сердючка берет за 45 минут своего выступления 25 тысяч евро (770 тысяч гривен), пишет Первая Лента со ссылкой на УНИАН.

Оля Полякова также придерживается расценок Верки Сердючки и за 45 минут выступления берет 770 тысяч гривен. Запросить Диму Монатика будет дороже. Его выступление стоит более 1 миллиона гривен. Позволить себе такую роскошь, конечно, могут не все.

Надя Дорофеева, которая в последнее время занимается сольной карьерой, берет меньше, предыдущих звезд. За свое выступление она просит 20 тысяч долларов (545 тысяч гривен).

Стоимость выступления группы MOZGI такая же, как и у Нади Дорофеевой — 545 тысяч гривен.

Если вы можете себе позволить запросить на корпоратив одну из этих звезд – значит у вас в жизни все отлично.

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