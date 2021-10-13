Необычайное открытие неизвестной работы Пикассо

На холсте, на котором Пабло Пикассо создал картину «Трапеза слепого» в 1903 году, художник ранее рисовал обнаженную, сбившуюся женщину — обнаружила лондонская компанию Oxia Palus, которая реконструирует произведения искусства с использованием передовых технологий.

Воссоздание изображения, скрытого под «Едой слепого», стало возможным благодаря использованию искусственного интеллекта, передовых методов визуализации и 3D-печати, пишет Первая Лента.

Сотрудники Oxia Palus сначала просвечивали изображение, а затем с помощью искусственного интеллекта заполнили недостающие части мазками кисти, характерными для стиля Пикассо. Затем изображение было напечатано на холсте в 3D.

Образ обнаженной женщины происходит от так называемого голубого периода в творчестве Пикассо. В то время художник был беден, а материалы для рисования были дорогими, поэтому — хотя, вероятно, неохотно — он писал на своих предыдущих работах, — объясняет Джордж Канн, один из соавторов Oxia Palus.

Восстановленные работы Пикассо будут выставлены со среды по воскресенье на ярмарке Deeep AI Art Fair в Лондоне.

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