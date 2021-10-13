Наследница престола в Нидерландах может жениться на женщине и стать королевой

Однополые браки стали законными в Нидерландах с 2001 года, но предполагалось, что это не относится к наследнику престола. Но теперь ситуация изменилась.

Премьер-министр Марк Рютте заявил, что «каждая голландская королева и каждый голландский король могут жениться на однополом партнере», пишет Первая Лента со ссылкой на ВВС.

Глава правительства Нидерландов отметил, что его заявление касалось «чисто теоретической» ситуации. Рютте ответил на вопрос депутатов от Народной партии за свободу и демократию (ВВД), лидером которой он является.

Премьер-министра также спросили о вопросах наследования в случае, если дети, усыновленные или зачатые донором спермы, воспитывались в королевском однополом браке.

Он ответил, что эти вопросы были «чрезвычайно сложными», поскольку голландская конституция оговаривала, что только «законный наследник» может быть наследником престола. Он напомнил, что парламент — это в первую очередь тот орган, который дает согласие на королевскую свадьбу. «Давайте сначала перейдем этот мост, если доберемся до него», — заключил Рютте.

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