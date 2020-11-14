Лайфстайл

ВАКС закрыл дело в отношении бывшего генерального директора «Укроборонпром»

Photo of Admin Admin Send an email 2 секунды ago
0 0 Менее минуты назад

ВАКС закрыл дело в отношении бывшего генерального директора «Укроборонпром»

ВАКС закрыл дело в отношении бывшего генерального директора ГК “Укроборонпром” Павла Букина, которого подозревали в недостоверном декларировании.

Об этом сообщает Transperancy International.

Закрытие дела обусловлено отменой Конституционным Судом ответственности за ложь в декларировании.

Ранее в ноябре 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили бывшему гендиректору ГК “Укроборонпром” Павлу Букину о подозрении в внесении недостоверных сведений в декларацию госчиновника.

По версии следствия, Букин не внес в электронную декларацию за 2016 год доходы, две квартиры стоимостью более 3 млн грн, земельный участок в Киеве и два автомобиля Range Rover стоимостью 10 млн грн, которые принадлежат его гражданской жене.

ВАКС закрыл дело в отношении бывшего генерального директора «Укроборонпром»

По материалам: Голос

Photo of Admin Admin Send an email 2 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Photo of Донбасс и Крым будут среди приоритетов шведского председательства в ОБСЕ – Кулеба

Донбасс и Крым будут среди приоритетов шведского председательства в ОБСЕ – Кулеба

1 час ago
Photo of Facebook удалил страницу польского депутата-украинофоба и любителя Путина

Facebook удалил страницу польского депутата-украинофоба и любителя Путина

2 часа ago
Photo of Минфин подсчитал, сколько привлекли в бюджет от ОВГЗ с начала года

Минфин подсчитал, сколько привлекли в бюджет от ОВГЗ с начала года

2 часа ago
Photo of Пандемия коронавируса: ресторанная отрасль – наиболее безопасная

Пандемия коронавируса: ресторанная отрасль – наиболее безопасная

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button