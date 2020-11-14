ВАКС закрыл дело в отношении бывшего генерального директора «Укроборонпром»

ВАКС закрыл дело в отношении бывшего генерального директора ГК “Укроборонпром” Павла Букина, которого подозревали в недостоверном декларировании.

Об этом сообщает Transperancy International.

Закрытие дела обусловлено отменой Конституционным Судом ответственности за ложь в декларировании.

Ранее в ноябре 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили бывшему гендиректору ГК “Укроборонпром” Павлу Букину о подозрении в внесении недостоверных сведений в декларацию госчиновника.

По версии следствия, Букин не внес в электронную декларацию за 2016 год доходы, две квартиры стоимостью более 3 млн грн, земельный участок в Киеве и два автомобиля Range Rover стоимостью 10 млн грн, которые принадлежат его гражданской жене.

По материалам: Голос