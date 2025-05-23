Уряд прийняв рішення про збільшення базової соцдопомоги: кому і скільки платитимуть

Уряд України розпочинає нову еру соціальної політики: стартує програма базової соціальної допомоги з вищими виплатами

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «РБК-Україна».

Кабінет Міністрів України анонсував масштабне оновлення системи соціального забезпечення: вже з липня 2025 року в державі стартує експериментальний проєкт базової соціальної допомоги, який передбачає встановлення виплат на рівні, суттєво вищому за чинний прожитковий мінімум.

Про це повідомила міністр праці та соціальної політики Оксана Жолнович, підкресливши стабільність виконання державою усіх своїх соціальних зобов’язань.

«В Україні немає і не передбачається жодних заборгованостей із соціальних виплат. Більше того, ми плануємо їх поступово збільшувати», — наголосила вона.

Експеримент охопить широке коло осіб — від громадян України до іноземців і біженців, які постійно проживають на території країни. Водночас учасниками не можуть бути особи, що перебувають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном.

Із 1 липня 2025 року право на участь у проєкті мають отримувачі допомоги малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям, багатодітним родинам, а також діти, які отримують тимчасову державну допомогу. З 1 жовтня 2025 року до програми долучаться всі домогосподарства, які відповідатимуть критеріям, затвердженим урядовою постановою від 25 березня.

В той же час повідомлялося про те, що Україна готова до повного припинення вогню.