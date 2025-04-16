В Україні зростає кількість фальшивих купюр: де треба бути уважнішим

Національний банк України повідомляє про стійке зростання випадків виявлення підроблених банкнот, що активно циркулюють у національній грошовій системі.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

Згідно з останніми даними регулятора, найбільше підробок фіксується у місцях, де переважають розрахунки готівкою — це торгові мережі, пасажирський транспорт, а також банкомати, особливо в регіонах із високою щільністю населення.

Фахівці НБУ акцентують, що зловмисники переважно обирають для підробки купюри старого зразка, які мають менший рівень захисту порівняно з оновленими банкнотами.

У зоні найбільшого ризику залишаються купюри номіналом 500 гривень 2006 року випуску, 200 гривень зразка 2007 року, а також 100-гривневі банкноти, що вийшли у 2005 році. Саме ці грошові знаки найчастіше використовуються у повсякденному обігу, що робить їх привабливими об’єктами для фальшувальників.

Регулятор закликає населення бути особливо уважним під час розрахунків, ретельно перевіряти захисні елементи купюр і, за можливості, користуватись безготівковими способами оплати.

У зв’язку з цією тенденцією НБУ розгортає інформаційно-освітні кампанії, спрямовані на підвищення фінансової грамотності населення та ознайомлення громадян з методами виявлення фальшивих банкнот.

Крім того, Нацбанк співпрацює з правоохоронними органами щодо виявлення та нейтралізації організованих груп, які займаються виготовленням і розповсюдженням фальшивих грошей. За попередньою оцінкою, діяльність таких груп є не лише кримінальною, а й становить ризик для фінансової стабільності країни в умовах війни та макроекономічної вразливості.

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