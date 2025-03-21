Финансы

Які прикраси притягують багатство: думка спеціалістів

Карина Шевченко Send an email 6 часов ago
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Прикраси
Прикраси

Ювелірні вироби можуть бути не лише естетичним доповненням образу, а й потужним засобом залучення фінансового успіху. Багато фахівців, які досліджують енергетику каменів і металів, вважають, що певні прикраси здатні активізувати потоки багатства та стабільності.

Про це повідомляє «ПЛ».

Золото традиційно асоціюється з добробутом і владою, оскільки його використовували як основний еквівалент цінностей протягом століть. Саме тому золоті вироби, особливо каблучки та браслети, можуть сприяти формуванню менталітету процвітання та фінансової впевненості.

Крім металів, важливе значення мають і дорогоцінні камені, які здавна вважалися символами достатку. Наприклад, нефрит здавна цінувався за здатність привертати удачу у фінансових справах, тоді як цитрин, за словами езотериків, допомагає залучати нові можливості та зміцнювати впевненість у прийнятті важливих рішень.

Не менш важливими є й перлини, які символізують мудрість та гармонію, що може позитивно впливати на розвиток фінансового мислення. Однак експерти наголошують, що прикраси самі по собі не можуть змінити фінансову ситуацію людини – важливо поєднувати їх із правильною стратегією та активними діями, спрямованими на досягнення фінансової стабільності.

Нагадаємо, як прокидатися зранку повним сили: рекомендації від спеціалістів.

Карина Шевченко Send an email 6 часов ago
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