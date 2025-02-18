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Українська «Укрпошта» серед світових лідерів: піднялася на восьмий рівень у рейтингу ВПС

Карина Шевченко Send an email 1 час ago
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Національний оператор поштового зв’язку «Укрпошта» значно поліпшив свої позиції в рейтингу Всесвітньої поштової спілки (ВПС) 2024 року, піднявшись до восьмого рівня поштового розвитку (2IPD) та отримавши 72,7 бала зі 100.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Ігоря Смілянського.

Загалом у рейтингу існує 10 рівнів, і показники від восьмого до десятого вважаються найкращими. У 2023 році «Укрпошта» мала шостий рівень із 51,3 бала, що свідчить про значний прогрес. 

Компанія отримала: 

— 91 бал за надійність (якість і швидкість доставки), що перевищує показник минулого року (82,6 бала); 

— 87,9 бала за обсяг доставки (близько 690 000 відділень); 

— 21,9 бала за адаптивність до сучасних викликів; 

— 85,4 бала за стійкість. 

Перше місце в рейтингу ВПС посідає Німеччина, за нею йдуть Швейцарія, Японія, США, Франція, Нідерланди, Австралія, Велика Британія, Австрія та Швеція. 

Україна посіла 40-те місце в загальному заліку, випередивши Болгарію (41 місце) і поступившись Індії (39 місце). Росія опинилася на 49-й позиції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна замінить долар на євро: НБУ розкрив план переходу.

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Карина Шевченко Send an email 1 час ago
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