Курс валют на сьогодні, 26 листопада: скільки коштують долар, євро та злотий
Валюта здорожчала.
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Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 26 листопада. Так, долар додав у ціні 12 копійок, євро здорожчав на 47 копійок, а злотий — на 15 копійок.
Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на сайт НБУ.
Курс валют на 26.11.2024
- Долар США – 41,43 (+12 коп.)
- Євро – 43,47(+47 коп.)
- Польський злотий – 10:06 (+15 коп.)
Курс долара в банках
- ПриватБанк – 41,10-41,70 грн
- Ощадбанк — 41,15-41,85 грн
- ПУМБ – 41,20-41,70 грн
- Укрсиббанк – 41,15-41,70 грн
Курс євро в банках
- ПриватБанк – 43,00-44,00 грн
- Ощадбанк — 42,95-43,95 грн
- ПУМБ – 43,30-43,90 грн
- Укрсиббанк – 42,90-43,90 грн
Курс злотого в банках
- ПриватБанк – 9,90-10,30 грн
- Ощадбанк — 9,5-10,25 грн
- ПУМБ – 9,60-10,10 грн
В обмінниках за долар пропонують 41,65 грн. Продають за 41,73 грн.
Євро в обмінниках купують в середньому за 43,8 грн. Продають за 44 грн.
За злотий пропонують 10,04 грн. Продають за 10,16 грн.
Як прогнозують експерти, в грудні курс гривні на міжбанку коливатиметься в межах 41,4-42,1 грн. за долар. Тим часом євро буде визначатися курсом євро щодо долара, який складеться на світових ринках. У грудні євро коливатиметься в діапазоні 43,4-45,3 грн.
Раніше ПЛ писала про те, звідки держава візьме гроші на «тисячу Зеленського».