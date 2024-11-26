Курс валют на сьогодні, 26 листопада: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 26 листопада. Так, долар додав у ціні 12 копійок, євро здорожчав на 47 копійок, а злотий — на 15 копійок.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на сайт НБУ.

Курс валют на 26.11.2024

Долар США – 41,43 (+12 коп.)

Євро – 43,47(+47 коп.)

Польський злотий – 10:06 (+15 коп.)

Курс долара в банках

ПриватБанк – 41,10-41,70 грн

Ощадбанк — 41,15-41,85 грн

ПУМБ – 41,20-41,70 грн

Укрсиббанк – 41,15-41,70 грн

Курс євро в банках

ПриватБанк – 43,00-44,00 грн

Ощадбанк — 42,95-43,95 грн

ПУМБ – 43,30-43,90 грн

Укрсиббанк – 42,90-43,90 грн

Курс злотого в банках

ПриватБанк – 9,90-10,30 грн

Ощадбанк — 9,5-10,25 грн

ПУМБ – 9,60-10,10 грн

В обмінниках за долар пропонують 41,65 грн. Продають за 41,73 грн.

Євро в обмінниках купують в середньому за 43,8 грн. Продають за 44 грн.

За злотий пропонують 10,04 грн. Продають за 10,16 грн.

Як прогнозують експерти, в грудні курс гривні на міжбанку коливатиметься в межах 41,4-42,1 грн. за долар. Тим часом євро буде визначатися курсом євро щодо долара, який складеться на світових ринках. У грудні євро коливатиметься в діапазоні 43,4-45,3 грн.

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