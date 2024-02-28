Финансы
З 1 березня зміняться правила допомоги для ВПО
З першого числа наступного місяця в Україні вступлять в силу нові правила допомоги для внутрішньопереселених осіб.
Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
Як зазначив директор департаменту соціального розвитку та ветеранської політики КОДА Ігор Мещан, зміни передбачені постановою Кабінету міністрів України № 94 «Деякі питання соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій осіб».
Чиновник повідомив, що виплати будуть продовжені на півроку для ВПО:
- з-поміж пенсіонерів;
- для громадян, які мають інвалідність 1 або 2 групи;
- для дітей з інвалідністю;
- для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
- для працездатних громадян, які стали на облік в Центр зайнятості або працевлаштувались.
За словами Мещана, деякі категорії переселенців зможуть претендувати на продовження виплат з 1 березня після того, як ними буде подана нова заява.
Він також повідомив, що в Київській області виплати внутрішньо переміщеним особам отримують 96 371 людей.
Нагадаємо, у Раді зробили важливу заяву про щодо підвищення податків.