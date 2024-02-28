Финансы

З 1 березня зміняться правила допомоги для ВПО

З першого числа наступного місяця в Україні вступлять в силу нові правила допомоги для внутрішньопереселених осіб.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 17 часов agoОбновлено: 28 февраля, 2024
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Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Як зазначив директор департаменту соціального розвитку та ветеранської політики КОДА Ігор Мещан, зміни передбачені постановою Кабінету міністрів України № 94 «Деякі питання соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій осіб».

Чиновник повідомив, що виплати будуть продовжені на півроку для ВПО:

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  • з-поміж пенсіонерів;
  • для громадян, які мають інвалідність 1 або 2 групи;
  • для дітей з інвалідністю;
  • для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
  • для працездатних громадян, які стали на облік в Центр зайнятості або працевлаштувались.

За словами Мещана, деякі категорії переселенців зможуть претендувати на продовження виплат з 1 березня після того, як ними буде подана нова заява.

Він також повідомив, що в Київській області виплати внутрішньо переміщеним особам отримують 96 371 людей.

Нагадаємо, у Раді зробили важливу заяву про щодо підвищення податків.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 17 часов agoОбновлено: 28 февраля, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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