З 1 березня зміняться правила допомоги для ВПО

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Як зазначив директор департаменту соціального розвитку та ветеранської політики КОДА Ігор Мещан, зміни передбачені постановою Кабінету міністрів України № 94 «Деякі питання соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій осіб».

Чиновник повідомив, що виплати будуть продовжені на півроку для ВПО:

з-поміж пенсіонерів;

для громадян, які мають інвалідність 1 або 2 групи;

для дітей з інвалідністю;

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

для працездатних громадян, які стали на облік в Центр зайнятості або працевлаштувались.

За словами Мещана, деякі категорії переселенців зможуть претендувати на продовження виплат з 1 березня після того, як ними буде подана нова заява.

Він також повідомив, що в Київській області виплати внутрішньо переміщеним особам отримують 96 371 людей.

Нагадаємо, у Раді зробили важливу заяву про щодо підвищення податків.