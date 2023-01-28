Страны G7 предложили новую предельную цену на российское дизельное топливо — Bloomberg

«Большая семерка» (G7) дала понять, что ее устроит, если Европейский союз установит предельную цену на российское дизельное топливо в диапазоне от $100 до $110 за баррель, поскольку США и их союзники пытаются избежать серьезного сбоя на рынке. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: pixabay.com

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Запрет ЕС на импорт переработанных нефтепродуктов из России должен вступить в силу 5 февраля, и блок работает с «Большой семеркой», чтобы установить предельный уровень цен для продаж в третьи страны. Европейская комиссия предложила предельный уровень в $100.

Новый диапазон цен

Новый диапазон цен на дизельное топливо G7 означает, что «Большая семерка» предпочла бы более высокую цену — из-за опасений, что установка слишком низкого уровня может привести к скачкам цен или перебоям с поставками в Европе, но ее устраивает и цена в $100. Представитель G7 отметил отсутствие свободных мощностей на дизельном рынке, а также ряд простоев, связанных с техническим обслуживанием.

По словам чиновника, переговоры продолжаются, но стороны с оптимизмом смотрят на достижение соглашения до вступления в силу запрета ЕС на импорт.

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Цены на российское дизтопливо

Трудно узнать, какие последние цены на российское дизельное топливо, потому что два основных игрока на рынке, S&P Global Commodity Insights и Argus Media Ltd., недавно приостановили некоторые из своих ключевых оценок до вступления в силу ЕС.

По словам чиновника, в последнее время российское дизельное топливо продается по цене от $115 до $120 за баррель.

По данным S&P Global, более известного среди трейдеров как Platts, в течение нескольких месяцев до 10 января стоимость горючего в основном держалась выше $100 за баррель.

По данным ICE Futures Europe, в пятницу основные фьючерсы на дизельное топливо, не учитывающие поставки из России, составляли около $125 за баррель.

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ЕС, который обсуждает уровень цен в ближайшие дни, должен прийти к единогласному решению, чтобы установить границу. Механизм будет действовать, запрещая компаниям ЕС предоставлять страховые или финансовые услуги для перевозки российского топлива, если оно не будет продано за пределом цен. Есть две цели: ограничить доходы России, не нарушая мировые энергетические рынки.

«Большая семерка» и ЕС уже установили потолок цен на российскую нефть. Для горючего планируют ввести два ограничения. Один из них применим к продуктам, которые дороже сырой нефти, например, к дизельному топливу. Для продуктов дешевле, таких как мазут, ЕС изучает ограничения в $45 за баррель.

Источник: МинФин