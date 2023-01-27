Топ самых мощных смартфонов

7 февраля 2023 года ожидается дебют OnePlus 11, который, несмотря на отсутствие термина Про в названии, будет полноценным флагманом с непревзойденным чипом, памятью и объективами. Руководители компании заявили, что процессор Snapdragon 8 Gen 2 ― максимально производительный. ОЗУ LPDDR5X можно выбирать 12 или 16 ГБ, а хранилище UFS ― 256 или 512 ГБ. Новый 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей получит разрешение 1440 p и переменную частоту обновления до 120 Гц. Продуктивность телефона впечатляет, пока он запустится в Китае, но будет доступен у сторонних ритейлеров. Какие еще модели смартфонов характеризуются мощностью ― узнаете из статьи.

Apple iPhone 14 Pro Max ― высший уровень

Этот смартфон компания представила в конце 2022 года. Впервые для iPhone в 14 Pro Max вырез был заменен Dynamic Island ― прорыв программного обеспечения, улучшающий пользовательский опыт. Об отличной производительности гаджета свидетельствуют:

чипсет A16 Bionic с 6-ю ядрами ― мощнейший в своем классе;

модуль для съемки ― основная камера с удвоенным оптическим зумом на 48 Мп, сверхширокоугольная f/2,2 и телефото с увеличением в 3 раза f/2,8 на 12 мегапикселей, селфи-объектив f/1,9 с таким же количеством точек;

14−15 часов автономной работы;

6 ГБ оперативной памяти;

дисплей Super Retina XDR на 6,7 дюйма с функцией Always-On Display и скоростью смены кадров 120 Гц.

Это наиболее интуитивно понятный смартфон с полным набором необходимых опций и продуманным дизайном и ярким экраном. Нужно сказать, что не только Про Макс, но и другие смартфоны в линейке айфон 14 характеризуются отменной мощностью.

Samsung Galaxy S22 Ultra ― универсальный

Это лучший девайс на платформе Android. У него есть стилус, AMOLED-экран на 6,8 дюйма с пиковой яркостью 1750 нит и переменной частотой обновления 120 Гц. S22 Ultra оборудован аккумулятором емкостью 5000 мАч, которого хватает на целый день любых занятий. Зарядить его можно устройством мощностью 45 Вт, но в комплект оно не входит.

Чип Snapdragon 8 Gen 1 ― на сегодня сильнейший. Качество съемки обеспечивают:

широкоугольная основная линза f/2,2 на 108 Мп;

телефото f/2,4 с приближением в 10 раз;

сверхширокоугольная с утроенным оптическим зумом f/2,4 на 10 мегапикселей;

лазерный датчик автофокусировки;

фронтальный объектив f/2,2 на 40 Мп.

Активировав ночной режим, вы получите кадры, которые многие считают качественнее, чем у позапрошлогоднего айфон 13 Про Макс. Благодаря дополнительным настройкам даже при 100-кратном увеличении фото, сделанные S22 Ultra, выглядят достойно.

OnePlus 9 Pro ― с быстрой зарядкой

При всей привлекательности и продуктивности этот смартфон самым доступный. У него AMOLED-экран с количеством точек 3216×1440, диагональю 6,7 дюйма со скоростью смены данных 120 Гц и защитным стеклом Corning Curved Glass. И хотя модель не предложит вам стилус и полный набор функций Samsung Galaxy S22 Ultra, она готова занять место одного из лучших Android-смартфонов. Особенно, если вы не хотите уничтожить свой бюджет. А благодаря быстрой зарядке, рассчитанной на 65 Вт, китайская линейка вырывается вперед.

Тройка интеллектуальных камер 48, 50 и 8 Мп делает снимки с нормальным освещением, яркостью, детализацией. Батарея емкостью 4500 мАч гарантирует среднее время службы.

Эти смартфоны считаются мощными, потому что предлагают достойные линзы, высокую продуктивность, достаточную автономность. Вы можете изучить их дополнительные характеристики на сайте Comfy.ua.

Источник: МинФин