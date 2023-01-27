Финансы

Tesla не продала ни одного биткоина, несмотря на крах FTX

Photo of Admin Admin Send an email 41 минута agoОбновлено: 27 января, 2023
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Американский производитель электромобилей не покупал и не продавал биткоины в четвертом квартале 2022 года (второй квартал подряд). Об этом свидетельствуют данные последнего отчета компании о прибылях и убытках, сообщает CoinDesk.

Фото: pixabay.com

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Подробности

Стоимость цифровых активов Tesla на конец четвертого квартала составила $184 млн по сравнению с $218 млн на конец третьего квартала. Это произошло вследствие снижения цены биткоина.

В конце третьего квартала цена биткоина была чуть ниже $20 000, а в конце четвертого квартала — около $16 500.

Tesla также не торговала биткоинами в третьем квартале, но во втором квартале компания удивила некоторых инвесторов, продав BTC на $936 млн, или примерно 75% своих общих активов, чтобы привлечь наличные из-за неопределенности касательно карантина через COVID-19 в Китае.

Но тогда генеральный директор Илон Маск заявил, что компания открыта для увеличения доли биткоинов в будущем, и что продажу «не следует воспринимать как какой-либо приговор по биткоинам».

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Напомним

«Минфин» писал, что Tesla зафиксировала рекордную чистую прибыль по итогам четвертого квартала 2022 года и существенно увеличила выручку.

Чистая прибыль в октябре-декабре выросла до $3,69 млрд. с $2,3 млрд. за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию повысилась с $0,68 до $1,07, прошлогодний показатель был перечислен с учетом сплита акций 3:1.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 41 минута agoОбновлено: 27 января, 2023
0 1 минута чтения
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