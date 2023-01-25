Украина получит 10 000 терминалов Starlink от Германии
Германия передаст 10 000 терминалов Starlink Украине уже в следующем месяце. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Фото: hromadske.radio
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«Поблагодарил немецкий народ за новую партию из 10 000 Starlink, которые мы получим в следующем месяце», — сообщил Федоров.
Напомним
Недавно Украина получила от Польши партию из 8000 терминалов Starlink. В настоящее время в Украине работает около 30 000 Starlink, которые получили благодаря договоренностям с международными донорами и партнерами.
Ранее Минфин писал, что Украина заключила соглашение с корпорацией Space Exploration Technologies Corp. Илона Маска о получении более 10 тысяч дополнительных терминалов Starlink для противодействия российским воздушным атакам.
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Автор:
Редактор ленты новостей
Анна Недогибченко
Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции
- Интернет
Источник: МинФин