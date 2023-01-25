Украина получит 10 000 терминалов Starlink от Германии

Германия передаст 10 000 терминалов Starlink Украине уже в следующем месяце. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Фото: hromadske.radio

0

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Поблагодарил немецкий народ за новую партию из 10 000 Starlink, которые мы получим в следующем месяце», — сообщил Федоров.

Напомним

Недавно Украина получила от Польши партию из 8000 терминалов Starlink. В настоящее время в Украине работает около 30 000 Starlink, которые получили благодаря договоренностям с международными донорами и партнерами.

Ранее Минфин писал, что Украина заключила соглашение с корпорацией Space Exploration Technologies Corp. Илона Маска о получении более 10 тысяч дополнительных терминалов Starlink для противодействия российским воздушным атакам.

Читайте также: Украина получит от Германии 20 миллионов евро для покупки Starlink

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Интернет

Источник: МинФин