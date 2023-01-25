Как мошеннические схемы адаптируются к новым украинским реалиям

По данным Киберполиции, с момента полномасштабного вторжения РФ количество обращений по телефонному мошенничеству существенно не уменьшилось. Об этом сообщает Опендатабот.

Фото: nashkiev.ua

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Так, за 2021 год поступило 71 380 обращений, тогда как за 2022 год — 69 996. По данным прокуратуры, количество учтенных дел о мошенничестве (статья 190 УКУ) в 2022 году возросло на 34%.

В Киберполиции отмечают, что злоумышленники «адаптируют» свои схемы в соответствии с ситуацией в стране и потребностями граждан. Так, например, после вторжения РФ среди «услуг» злоумышленников появились псевдо-эвакуационные перевозки.

Сетью пестрят объявления о поиске работников в «уютные офисы». Дмитрий Слободян, заместитель руководителя отдела по работе с клиентами Work.ua, отмечает, что в последнее время активность этих мошенников зашкаливает. Только за последние полгода модераторы провели более 25 тысяч блокировок.

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«Где-то 2−3 года назад мы вдобавок к другим мошенникам, еще и активно взялись за колл-центры, которые выдают себя за разные банки и обманывают людей на деньги. С помощью колоссального опыта модерации и специальных удобных инструментов выявить активные аккаунты было несложно. Обычно в первый день мы блокируем 99% регистраций этих мошенников.

Помогают и искатели. Очень круто, что люди не остаются в стороне и обращают внимание на аккаунт, который модерация все же пропустила. К сожалению, до 1% мошеннических аккаунтов по разным причинам могут пройти первичную проверку и попасть на Work.ua», — комментирует Дмитрий.

По данным Киберполиции, общий ущерб от действий мошенников достигает более 200 миллионов евро в год.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Киберполиция

Источник: МинФин