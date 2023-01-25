Главное за среду: Ставки по депозитам, популярность акций Tesla и как monobank планирует покорять Польшу

Банки не торопятся повышать ставки по депозитам

Штиль в депозитных ставках банков с депозитным портфелем до 2 млрд грн сменился оживлением. Правда, разнонаправленным. Какие банки повышали депозитные ставки и какую доходность предлагают — читайте в обзоре «Минфина».

Эмоции и вау-опыт: как украинский банк планирует покорять польских клиентов

Украинский финтех-стартап monobank выходит на рынок Польши. В Украине за пять лет работы проект собрал 6,8 млн клиентов и даже в военный год заработал почти 2 млрд грн прибыли. Сколько стоит stereo by mono и удастся ли ему в Польше повторить украинский успех, рассказал сооснователь и руководитель проекта Олег Гороховский.

Почему розничные инвесторы продолжают скупать акции Tesla

Несмотря на падение интереса к технологическому сектору, инвесторы продолжают покупать акции Tesla. Не останавливает их даже обвинение Илона Маска в манипуляциях и судебный иск от группы акционеров.

Когда закончится война. Мнение Михаила Федорова (видео)

В этом видео финансовый аналитик Михаил Федоров говорит про: Война в самом начале. Война сейчас. Как победить Москву. Когда закончится война.

Стресс-тестирование банков: нужно ли оно в этом году

Банковская система в результате войны потеряет около 30% кредитного портфеля. Чтобы понять, сколько времени понадобится для восстановления, НБУ планирует весной устроить банкам стресс-тест. Насколько удачной является эта идея, рассказал ассоциированный эксперт CASE-Украина Евгений Дубогрыз.

Источник: МинФин