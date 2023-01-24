Цена в 16 раз выше стартовой: ФГИУ продал львовский отель за 115 миллионов

Фонд госимущества продал гостиницу «Власта» во Львове за 115 миллионов гривен фирме из Киева. Финальная цена оказалась в 16 раз выше стартовой. Об этом сообщил глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Фото: booking.com

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Фонд госимущества привлек 115 млн грн, продав на приватизационном аукционе львовскую гостиницу «Власта». Аукцион прошел 23 января. В торгах приняли участие 23 инвестора.

Все средства, привлекаемые Фондом госимущества, идут на Силы обороны. К примеру, на деньги за «Власту» можно приобрести более 300 пикапов для защитников Украины.

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В последние годы гостиница «Власта» понесла значительные убытки. В 2020 году он получил 251 тыс. грн чистого ущерба, в 2021 году — 78 тыс. грн, за январь-сентябрь 2022 года — 421 тыс. грн.

Источник: МинФин