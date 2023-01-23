Цены на серебро могут достичь деcятилетнего максимума. Что говорят аналитики

В 2023 году серебро может подорожать почти до десятилетнего максимума и достигнуть отметки $30 за унцию. При этом по динамике серебро может превзойти золото. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на аналитиков.

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Что будет с ценой на серебро

«Исторически сложилось так, что в годы высокой инфляции серебро демонстрирует рост почти на 20% в год. Учитывая такую историю, а также то, насколько дешевым остается серебро по отношению к золоту, неудивительно, если в этом году цены на серебро достигнут отметки $30 за унцию», — заметила генеральный директор австралийской компании ABC Bullion Джени Симпсон.

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Глава отдела стратегии на рынке металлов в финансовой компании MKS PAMP Ники Шилз отметила, что сейчас ощущается нехватка серебра, при этом его запасы сокращаются быстрее, чем запасы золота, поскольку промышленный спрос подстегивает потребление. Доля промышленности в общем спросе на серебро составляет 50%.

По оценкам эксперта, в ближайшие пять лет ожидается дефицит серебра на уровне свыше 100 млн унций. При этом спрос, как ожидается, вырастет минимум на 15%. На этом фоне базовый сценарий предполагает рост цен на серебро до $28 за унцию, а оптимистичный — до $30 за унцию и более, заключила Шилз.

Глава канадской компании Wheaton Precious Metals напомнил Рэнди Смоллвуд, что поставки серебра достигли пика около пяти-шести лет назад. Теперь же добыча драгметалла во всем мире фактически падает.

Так, согласно данным торговой группы The Silver Institute, поставки серебра из шахт в 2022 году оцениваются в 843,2 млн унций против 900 млн унций в 2016 году.

В результате в Wheaton Precious Metals также допустили, что серебро подорожает до $30 за унцию, однако долго цены не смогут оставаться на таком уровне. Смоллвуд считает, что стоимость серебра будет держаться выше $20 за унцию.

Между тем эксперты допустили и возможность падения цен на серебро из-за снижения промышленного спроса вследствие рецессии. В MKS PAMP спрогнозировали, что в таком случае серебро подешевеет до $18 за унцию.

Джени Симпсон из ABC Bullion предупредила, что самым большим риском для цен на драгметалл является более быстрое, чем ожидается, замедление инфляции.

Напомним

В последний раз спотовые цены на драгметалл поднимались выше $30 в феврале 2013 года. Исторический рекорд в $49,45 за унцию был установлен в 1980 году, когда инфляция в США достигала 13,5% в годовом исчислении.

Для сравнения, еще в 1976 году, когда инфляция была ниже 3,7%, унция серебра стоила $4. В декабре 2022 года инфляция в США составила 6,5%.

Источник: МинФин