Графики отключений света на 22 января: Укрэнерго установило новые лимиты потребления электричества
Национальная энергетическая компания Укрэнерго установила новые лимиты потребления электроэнергии на воскресенье, 22 января. Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК в телеграм-канале.
Фото: finance.bigmir.net
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Новые лимиты
Дневной лимит потребления электроэнергии для Киева составляет 985 МВт, ночной — 627 МВт, для Киевской области дневной — 704 МВт, ночной — 576 МВт.
Для Одесской области установлено ограничение потребления на уровне 602 МВт в день и 424 МВт на ночь, Днепропетровской области в день — 1193 МВт, на ночь — 1144 МВт.
Новые лимиты позволяют применить графики стабилизационных отключений: в Одесской области — с 7:00 до 24:00, в других регионах — круглосуточно.
Читайте также: Уменьшилось производство электроэнергии. В Укрэнерго рассказали о ситуации в энергосистемеНапомним
- Энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам.
- Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.
Источник: МинФин