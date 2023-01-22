Графики отключений света на 22 января: Укрэнерго установило новые лимиты потребления электричества

Национальная энергетическая компания Укрэнерго установила новые лимиты потребления электроэнергии на воскресенье, 22 января. Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК в телеграм-канале.

Фото: finance.bigmir.net

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Новые лимиты

Дневной лимит потребления электроэнергии для Киева составляет 985 МВт, ночной — 627 МВт, для Киевской области дневной — 704 МВт, ночной — 576 МВт.

Для Одесской области установлено ограничение потребления на уровне 602 МВт в день и 424 МВт на ночь, Днепропетровской области в день — 1193 МВт, на ночь — 1144 МВт.

Новые лимиты позволяют применить графики стабилизационных отключений: в Одесской области — с 7:00 до 24:00, в других регионах — круглосуточно.

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Энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам.

Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Источник: МинФин