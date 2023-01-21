Швейцария готова передать замороженные российские активы Украине, но банки категорически против

Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что его страна поддерживает идею передачи замороженных российских активов на восстановление Украины, но банки не поддерживают это предложение. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: pixabay.com

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«Если мы всерьез хотим помочь отстроить Украину, нам нужно подумать о том, как мы будем это финансировать», — заявил Кассис в интервью швейцарской газете Tages-Anzeiger.

Он добавил, что такой шаг обсуждается в ряде стран, но это должно быть сделано правильно в рамках верховенства права.

Замороженные активы россиян в Швейцарии

В настоящее время 7,5 млрд франков (8,2 млрд долларов в эквиваленте) активов, которые Швейцария заморозила у россиян, находятся под санкциями. Это лишь доля от 150 млрд франков российских активов, которые, по оценкам, находятся в стране и не могут быть конфискованы.

Кассис добавил, что изменение этого закона, скорее всего, потребует референдума.

«Мы не можем просто взять деньги, которые нам не принадлежат, только потому, что считаем это морально правильным. Право собственности является фундаментальным», — отметил он.

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Банки против

Швейцарские банки очень критично отнеслись к предложению передать замороженные российские активы на восстановление Украины. Банкиры считают, что пренебрежение правами собственности таким образом подорвет позиции Швейцарии как финансового центра.

Кроме того, финучреждения называют такой шаг «смертной казнью» для швейцарских банков.

Источник: МинФин