«Росатом» помогает производителям российского оружия обходить санкции — The Washington Post

РФ использует «Росатом» в качестве лазейки для обхода санкций — через нее ей удается доставать электронику и сырье для производителей оружия. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на материалы украинской разведки.

Фото: glavcom.ua

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Российская корпорация позиционировала себя как гражданскую организацию, эксплуатирующую атомные электростанции в коммерческих целях, но внутренние документы «Росатома» указывают на то, что это не вся правда.

Украинской разведке удалось перехватить материалы с информацией о том, что в октябре 2022 года «Росатом» на встрече с представителями Министерства обороны РФ и российского военно-промышленного комплекса предложил свои ресурсы для попавших под санкции оружейных производителей.

Среди них были «Алмаз-Антей» (ракеты), НПК «Техмаш» (авиабомбы и системы залпового огня), НПО «Высокоточные комплексы» (ракеты к «Искандерам»), НПО «Сплав» (ракетные системы залпового огня «Ураган»), несколько производителей бронетранспортеров и танков

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Согласно документам, корпорация была готова поставлять российскому военно-промышленному комплексу сырье, необходимое для изготовления ракетного топлива, литий-ионные батареи для танков и систем ПВО, технологию 3D-печати.

Установить, произошли ли поставки этих компонентов через Росатом российской армии, невозможно. Но по таможенным данным известно, что, по крайней мере, одна дочерняя компания «Росатома» — «Ренера» — импортировала из Южной Кореи компоненты литий-ионных аккумуляторов на сумму не менее $1 млн с начала полномасштабной войны в Украине.

«Росатом» все отрицает и в комментарии The Washington Post заявил, что «все утверждения совершенно не соответствуют действительности».

Источник: МинФин