Ситуация в мировой экономике не так плоха, как прогнозировалось ранее — МВФ
Глобальные экономические перспективы сейчас выглядят не так плохо, как еще несколько месяцев назад. Об этом директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила во время выступления на экономическом форуме в Давосе.
Фото: censor.net
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Причины для оптимизма
Георгиева указала несколько причин для оптимизма:
- инфляция, в том числе базовая, начала снижаться;
- в Китае ожидается ускорение экономического роста до 4,4% с 3% в 2022 году;
- потребительские расходы и экономический рост поддерживается мощным рынком труда.
При этом она предостерегла от чрезмерного оптимизма: «Не так плохо еще не значит хорошо».
Пока неизвестно, насколько будет быстро уменьшаться инфляция, а на ее темпы может повлиять скорее экономический рост в Китае, если оно будет сопровождаться повышением цен на нефть и газ. Также большим фактором риска, особенно Европы, остается российская агрессия против Украины.
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Экономические прогнозы
По словам Георгиевой, МВФ не собирается ухудшать экономические прогнозы во время следующего пересмотра — что уже хорошая новость после трех ухудшений подряд, но значительного улучшения она также не ожидает.
Источник: МинФин