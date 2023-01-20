Финансы

Ситуация в мировой экономике не так плоха, как прогнозировалось ранее — МВФ

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 20 января, 2023
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Глобальные экономические перспективы сейчас выглядят не так плохо, как еще несколько месяцев назад. Об этом директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила во время выступления на экономическом форуме в Давосе.

Фото: censor.net

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Причины для оптимизма

Георгиева указала несколько причин для оптимизма:

  • инфляция, в том числе базовая, начала снижаться;
  • в Китае ожидается ускорение экономического роста до 4,4% с 3% в 2022 году;
  • потребительские расходы и экономический рост поддерживается мощным рынком труда.

При этом она предостерегла от чрезмерного оптимизма: «Не так плохо еще не значит хорошо».

Пока неизвестно, насколько будет быстро уменьшаться инфляция, а на ее темпы может повлиять скорее экономический рост в Китае, если оно будет сопровождаться повышением цен на нефть и газ. Также большим фактором риска, особенно Европы, остается российская агрессия против Украины.

Читайте также: МВФ не будет ухудшать прогноз для глобального ВВП, но ждет ослабление роста — Георгиева

Экономические прогнозы

По словам Георгиевой, МВФ не собирается ухудшать экономические прогнозы во время следующего пересмотра — что уже хорошая новость после трех ухудшений подряд, но значительного улучшения она также не ожидает.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 20 января, 2023
0 1 минута чтения
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