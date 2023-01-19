Продажа «Манчестер Юнайтед». Кто может стать новым владельцем

Английский миллиардер Джим Рэтклифф официально стал претендентом на покупку английского футбольного клуба Манчестер Юнайтед. Об этом пишет The Times.

Фото: nv.ua

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Что известно

Эту информацию подтвердили в британской многонациональной химической компании Ineos, основателем которой является Рэтклифф.

«Мы официально приняли участие в этом процессе», — сказал спикер Ineos.

На этом этапе стороны должны ознакомиться с конфиденциальными финансовыми документами и принять на себя обязательство пройти надлежащую проверку перед возможным приобретением.

Следует отметить, что Рэтклифф принадлежат футбольные клубы Ницца и Лозанна, а также велосипедная команда INEOS Grenadiers.

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В прошлом году Рэтклифф проявлял интерес к Челси, но клуб был продан американскому бизнесмену Тодду Боли и Clearlake Capital.

Как писал «Минфин», в ноябре владельцы английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», американская семья Глейзер, заявили о начале процесса «изучения стратегических альтернатив» для МЮ, среди которых — продажа клуба.

Источник: МинФин