Финансовая помощь от ООН: В Украине возобновили прием заявок

Агентство ООН по делам беженцев продолжит выплачивать помощь украинцам. В настоящее время открыта регистрация и сбор данных для предоставления финансовой поддержки семьям, нуждающимся в дополнительной поддержке. Об этом пишет visitukraine.today.

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Кто может получить финансовую помощь

Не каждый может получить выплату — заявитель должен отвечать следующим критериям:

быть внутренне перемещенным лицом из незащищенных категорий населения;

проживать в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской областях (не обязательно быть ВПЛ);

пострадал от военных действий;

вернуться домой из другого города Украины или из-за границы;

ранее не получали пособия от международных организаций;

имеют доход менее 5400 грн на одного человека.

За помощью могут обращаться и незащищенные категории населения. В список входят семьи:

которые состоят только из одного из родителей (отца или матери) и несовершеннолетних детей или лиц старше 55 лет;

возглавляемые одним или несколькими одинокими пожилыми жителями;

во главе с пожилым лицом, имеющим несовершеннолетнего ребенка или детей;

с людьми, которые испытывают особые потребности (например, инвалидность или хронические заболевания);

заботящиеся о детях без сопровождения родителей или детей, разведенных с родителями (в этом случае требуется нотариальное подтверждение).

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Какой размер помощи

От ООН можно получить 2200 грн на каждого члена семьи.

Как долго будет выплачиваться помощь

Те, чьи выплаты будут подтверждены, будут получать выплаты в течение трех месяцев.

Куда обратиться за помощью

В некоторых регионах страны работают пункты регистрации и мобильные пункты регистрации.

Следить за расписанием мобильных групп можно в Telegram-канале.

Источник: МинФин