Tesla инвестирует $776 миллионов в расширение производства

Tesla подала заявку на расширение своей гигафабрики в Техасе с инвестициями на общую сумму $775,7 млн. Это стало одной из крупнейших мер по расширению с момента создания завода стоимостью $5,5 млрд в Германии в прошлом году. Об этом сообщает Reuters.

Фото: pixabay.com

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В общем, компания Илона Маска хочет построить на производственном объекте в Остине (штат Техас) пять дополнительных зданий, в которых среди прочего будет расположена лаборатория клеточных исследований и подразделение под названием «Катод», точное назначение которого пока неизвестно.

Соответствующие заявки были поданы в управление штата Техас по лицензированию и регулированию в понедельник и вторник, 9 и 10 января соответственно.

Официально о расширении готовящегося производственного объекта в Остине Tesla пока не сообщала. СМИ предполагают, что о нем может быть объявлено 1 марта, когда на гигафабрике в Остине состоится традиционная встреча с инвесторами.

Расширение в Остине произошло после того, как Tesla повысила своего руководителя в Китае Тома Чжу, чтобы он взял на себя прямое наблюдение за сборочными заводами автопроизводителя в США, а также следил за продажами в Северной Америке и Европе.

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Самый дорогой в мире автопроизводитель столкнулся с проблемами производства и логистики, вызванными COVID-19, в своем ключевом центре в Шанхае в сочетании с растущим беспокойством спроса.

Поставки Tesla в четвертом квартале не оправдали рыночные оценки. Компания также использует сокращенный график производства на своем заводе в Шанхае до января, продолжив начавшийся в декабре сокращенный объем производства.

Стоит отметить, что Tesla имеет гигантскую фабрику в Неваде и производственные мощности во Фремонте, Калифорния.

В декабре местная газета Reforma сообщила, что вскоре Tesla может объявить о строительстве гигафабрики в северном мексиканском штате Нуэво-Леон с первоначальными инвестициями от $800 млн до $1 млрд.

Источник: МинФин