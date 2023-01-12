Инфляция в США обновила минимум больше чем за год

Потребительские цены в США в декабре 2022 года увеличились на 6,5% в сравнении с тем же месяцем 2021 года, следует из данных Федерального бюро статистики труда.

Фото: depositphotos

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Это самый низкий рост цен более чем за год — после октября 2021 года (тогда было 6,2%). Инфляция замедлилась шестой месяц подряд после пика в июне 2022 года (9,1%). Стоимость энергии в США выросла в декабре на 7,3%, стоимость продуктов питания — на 10,4% в сравнении с декабрем 2021 года.

В ноябре 2022 года инфляция составила 7,1%, в сентябре было 8,2%. Несмотря на постепенное замедление роста цен, он все еще сильно опережает целевое значение Федеральной резервной системы США (ФРС) в 2%.

Политика ФРС

Замедление инфляции снижает давление на ФРС, которая повышает базовую ставку для борьбы с ростом цен, отметил Bloomberg.

Каждую деталь отчета по инфляции рынок будет внимательно изучать, особое внимание — к показателю ключевой инфляции, в котором исключается стоимость продуктов питания и энергоресурсов, написало агентство. Ключевая инфляция составила 5,7% — пока тоже выше целевого значения ФРС.

Это значит, что регулятор будет дольше держать базовую ставку повышенной, написало агентство.

«Поздно начав реагировать, ФРС вряд ли приостановит цикл ужесточения денежно-кредитной политики, пока инфляция на самом деле не окажется под контролем», — заявил Bloomberg старший рыночный стратег консалтинговой компании Lazard Рональд Темпл.

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Декабрьская статистика вместе с данными за предыдущие месяцы, которые оказывались меньше, чем ожидалось, устойчиво указывают на замедление инфляции, что может убедить ФРС поднять базовую ставку на совещании 1 февраля только на 0,25 процентного пункта, отметил Bloomberg.

Как ожидается, ФРС должна еще увеличить ставку, прежде чем остановиться и оценить, как самое быстрое ужесточение политики сказывается на экономике, написало агентство.

Напомним

На заседании 14 декабря Федрезерв повысил базовую ставку на 50 базисных пунктов. До этого четыре раза подряд ставка увеличивалась на 75 базисных пунктов за раз.

Сейчас ставка на максимальном с 2007 года уровне — 4,25−4,5% годовых. Под этот процент коммерческие банки в США кредитуют друг друга на короткие сроки.

Источник: МинФин