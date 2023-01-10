Акции Virgin Orbit Ричарда Брэнсона рухнули на 30% после неудачной миссии

Котировки аэрокосмической компании Virgin Orbit миллиардера Ричарда Брэнсона, которая специализируется на запуске спутников на орбиту, рухнули на торгах в понедельник, 9 января. На постмаркете на бирже NASDAQ снижение составило 30,34%, акции торговались на уровне $1,47, свидетельствуют данные торгов.

Фото: depositphotos

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Неудачный запуск

Инвесторы начали массово избавляться от бумаг после неудачного запуска ракеты LauncherOne под названием Cosmic Girl («Космическая девочка»). которая не смогла выйти на орбиту.

«Возникла проблема, которая помешала нам достичь орбиты», — сообщила Virgin Orbit.

Сначала компания объявила, что LauncherOne удалось достичь орбиты, однако затем сообщение было удалено, отмечает Reuters.

Планировалось, что ракета выведет на орбиту девять мини-спутников в интересах различных компаний и государственных учреждений, в том числе британского Министерства обороны и Национального управления военно-космической разведки США (NRO).

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Это была первая попытка компании запуска ракеты с территории Великобритании и за пределами США в целом. Миссия Start Me Up стала шестой по счету для Virgin Orgit. Это уже второй неудачный запуск, отмечает Bloomberg. Четыре прошлые успешные миссия стартовали на площадке в Калифорнии.

Напомним

Virgin Orbit была основана в 2017 году. Компания специализируется на запуске спутников на околоземную орбиту для коммерческих клиентов и государственных компаний. Так, в январе 2021 года Virgin Orbit успешно запустила спутники для NASA.

Первой публичной космической компанией Ричарда Брэнсона стала Virgin Galactic, rкоторая занимается космическим туризмом. В июле 2021 года Virgin Galactic впервые отправила туристов на суборбитальную орбиту, среди членов экипажа был сам Брэнсон. В августе 2021 года было объявлено о старте продаж билетов на полет в космос.

2022 год стал неудачным для Vrgin Galactic, ее акции обвалились почти на 74%. Текущая капитализация компании оценивается в $1,07 млрд. Для сравнения, в январе 2021 года, когда Vrgin Galactic была одним из фаворитов на рынке, ее капитализация составляла $10,8 млрд.

Источник: МинФин