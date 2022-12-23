Украина готова к прекращению транзита российского газа — Галущенко

Россия в любой момент может остановить транзит газа, но Украина готова к этому и рассчитывает на стабильный импорт газа из Евросоюза. Об этом министр энергетики Герман Галущенко заявил в интервью Forbes.

Фото: facebook.com/german.galushchenko

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Подробности

«Эти риски просчитаны», — заверил Галущенко, комментируя возможность прекращения Россией транзита газа через Украину.

Он также добавил, что риски прекращения транзита — это одна из причин необходимости импорта в течение отопительного сезона, ведь для поддержания достаточного давления в трубе потребуется определенный объем газа.

«Это небольшой объем, но он должен быть», — отметил Галущенко.

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Транзит газа

Министр добавил, что сейчас Россия продолжает транспортировать газ через Украину, в последнее время объемы транзита увеличились с 40 до 60 млн кубометров в сутки.

Источник: МинФин