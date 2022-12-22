Финляндия получит плавучий терминал сжиженного газа

Финляндия собирается получить плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ) в течение примерно недели, что поможет обеспечить поставки страны в условиях энергетического кризиса в Европе. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Ian Shiffman/MarineTraffic.com

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Подробности

Плавучая установка для хранения и регазификации, названная Exemplar, поможет поставлять газ в скандинавскую страну после того, как в мае прекратится импорт газа из России.

Поставки газа жизненно важны для отраслей промышленности, включая лесное хозяйство и сталелитейную промышленность, хотя природный газ составляет лишь около 5% энергетического баланса Финляндии. Газ в основном используется на заводах, а не для отопления, как и во многих других европейских странах.

Как сообщили во вторник в Gasgrid Finland Oy, Exemplar, предоставленный компанией Excelerate Energy Inc., отплыл из Гибралтара и должен причалить в южную Финляндию 25−28 декабря с полным грузом СПГ. Дата зависит от погоды во время поездки.

После пришвартования завод будет превращать СПГ обратно в газообразное состояние и проталкивать его в газовую сеть страны, а также поможет обслуживать страны Балтии и Польшу через подводный трубопровод Balticconnector. При полной погрузке он может перевозить около 68 000 тонн СПГ.

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Финляндия также имеет LNG-терминал в Хамине, подключенный к сети, а терминалы в Поре и Торнио обслуживают местную тяжелую промышленность.

Европа обратилась в СПГ, чтобы восполнить пробел из-за потери российского газа в результате вторжения в Украину. Плавающие установки СПГ устанавливаются быстрее и дешевле наземных терминалов.

Источник: МинФин