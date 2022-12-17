Курс валют на вечер 16 декабря: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.
Фото: pixabay.com
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Валюта
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Открытие 16 декабря
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Закрытие 16 декабря
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Изменения
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доллар
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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евро
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38,88/39,26
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38,93/39,32
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5/6
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,67−40,10 грн. Евро покупают за 41,50 грн, а продают за 42,20 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 39,90−40,10, евро — 42,00−42,15 грн.
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Автор:
Роман Мирончук
Источник: МинФин