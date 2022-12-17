Курс валют на вечер 16 декабря: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.

Фото: pixabay.com

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Валюта Открытие 16 декабря Закрытие 16 декабря Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 38,88/39,26 38,93/39,32 5/6

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,67−40,10 грн. Евро покупают за 41,50 грн, а продают за 42,20 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 39,90−40,10, евро — 42,00−42,15 грн.

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Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин