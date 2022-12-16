Финансы

НБУ выпускает в обращение новые банкноты номиналом в 100 гривен

Photo of Admin Admin Send an email 33 минуты agoОбновлено: 16 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад

Нацбанк с 19 декабря 2022 выпускает в обращение банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 — с подписью главы Национального банка Украины Андрея Пышного и отражением на них года выпуска. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Фото: bank.gov.ua

Материалы по теме

2

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

По словам НБУ, новые банкноты вводятся в рамках планового выпуска для обеспечения наличного обращения необходимым количеством банкнот соответствующего номинала на замену изношенных, поврежденных и изъятых из обращения.

«В то же время банки продолжат обеспечивать приемку от клиентов банкнот номиналом 100 гривен образцов предыдущих лет выпуска и их выдачу без ограничений», — говорится в сообщении.

Напомним, что в соответствии с законодательством на банкнотах размещается подпись действующего главы Национального банка Украины.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 33 минуты agoОбновлено: 16 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

«5-7-9»: Кредитную программу для бизнеса просмотрят

1 день ago

В Binance заявили о возврате депозитов после большого оттока

1 день ago

Danske Bank признался в отмывании денег в пользу россиян и выплатит $2 миллиарда штрафа

1 день ago

Главное за среду: Депозиты, помощь ЕС и самовольное строительство

1 день ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button