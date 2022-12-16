НБУ выпускает в обращение новые банкноты номиналом в 100 гривен

Нацбанк с 19 декабря 2022 выпускает в обращение банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 — с подписью главы Национального банка Украины Андрея Пышного и отражением на них года выпуска. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Фото: bank.gov.ua

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Подробности

По словам НБУ, новые банкноты вводятся в рамках планового выпуска для обеспечения наличного обращения необходимым количеством банкнот соответствующего номинала на замену изношенных, поврежденных и изъятых из обращения.

«В то же время банки продолжат обеспечивать приемку от клиентов банкнот номиналом 100 гривен образцов предыдущих лет выпуска и их выдачу без ограничений», — говорится в сообщении.

Напомним, что в соответствии с законодательством на банкнотах размещается подпись действующего главы Национального банка Украины.

Источник: МинФин