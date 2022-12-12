Стоимость криптовалюты Magic взлетела на 75% после листинга на Binance

Криптовалютная биржа Binance провела листинг токена Magic (MAGIC) и открыла спотовую торговлю активом в парах с BTC, а также стейблкоинами Binance USD (BUSD) и Tether (USDT). После анонса о листинге стоимость MAGIC выросла на 75%, к моменту написания актив торгуется по $0,8288, пишет Сryptomisto.

Фото: cryptonews.com

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В своем объявлении биржа также сообщила, что в течение 48 часов после размещения Binance добавит MAGIC в качестве ссудного актива в кросс-маржинальных и изолированных маржинальных парах из BUSD и USDT.

Криптовалюта Magic (MAGIC) предназначена для Treasure — проекта игровой экосистемы на платформе Arbitrum. Его продукты — Trove, The Beacon и Bridgeworld. Binance также объяснила, что MAGIC играет роль утилиты и токена управления, который можно использовать для операций по NFT, ставкам, а также другим игровым функциям.

Напомним

В конце октября Binance объявила о листинге токена Osmosis (OSMO). Цифровой актив отреагировал ростом на 25% до $1,62. К моменту написания актив торгуется по $0,9112, снизившись на 8,72% за сутки.

Источник: МинФин