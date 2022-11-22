Bloomberg сообщил о возможности банкротства криптоброкера Genesis

Брокерская криптокомпания Genesis пытается привлечь финансирование для своего кредитного подразделения, чтобы избежать банкротства, пишет Bloomberg.

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Будет ли банкротство

Источники агентства утверждают, что, возможно, компании придется объявить о банкротстве, если ей не удастся пополнить свой капитал.

Последние несколько дней Genesis искала как минимум $1 млрд нового капитала, согласно информации Bloomberg.

Согласно данным его источников, переговоры о потенциальных инвестициях в том числе велись с криптобиржей Binance, однако та отказалась принимать участие в проекте.

Поиск финансирования криптоброкера вызван нехваткой ликвидности после краха биржи FTX. Genesis приостановил выплаты вскоре после того, как 10 ноября выяснилось, что на торговом счете FTX оказалось заморожено $175 млн, принадлежащих компании.

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«Мы не планируем объявлять о банкротстве в ближайшее время. Наша цель — урегулировать текущую ситуацию без подачи заявления. Genesis продолжает вести конструктивные переговоры с кредиторами», — сообщил представитель Genesis по электронной почте.

Компания является контрагентом множества криптопроектов. Ее проблемы, в частности, негативно отразились на бизнесе миллиардеров братьев Уинклвоссов, владельцев криптобиржи Gemini.

На прошлой неделе торговая площадка объявила, что не cможет производить выплаты клиентам по программе EARN — продукту, который позволяет клиентам Gemini давать активы в долг институциональным заемщикам и получать доход.

Напомним

11 ноября Комиссия по ценным бумагам Багамских островов заморозила средства компании FTX Digital Markets, объяснив свое решение необходимостью сохранить активы и стабилизировать биржу, столкнувшуюся с кризисом ликвидности.

В это же день группа компаний FTX начала добровольное разбирательство в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве.

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Источник: МинФин