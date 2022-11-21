Poloniex снизила комиссии на торговлю фьючерсами

Криптовалютная биржа Poloniex снизила комиссии на маржинальную торговлю бессрочными фьючерсными контрактами в Tether (USDT). Они составили 0,01% для маркетмейкеров и 0,04% для маркеттейкеров. Об этом пишет forklog.

Фото: guland.com.ua

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Детали

Новая структура комиссий для VIP-клиентов вступит в силу 24 ноября 2022 года. До этого момента на Poloniex продлится «VIP-Челлендж», в рамках которого биржа снизит торговый порог для трейдеров всех уровней в два раза.

Участники могут перейти на очередной VIP-уровень:

торгуя на Poloniex. Организаторы подсчитают объемы пользователей и присвоят им соответствующие VIP-уровни, которые будут действовать в течение 90 дней. Если за это время пользователь перейдет на более высокий уровень, то получит его на постоянной основе. Кампания недоступна для маркетмейкеров;

предоставив скриншот объема торговли фьючерсами или текущего VIP-уровня на другой бирже. В этом случае пользователь получит следующий уровень на Poloniex.

Для участия в «VIP-Челлендже» нужно заполнить гугл-форму. Первые 500 пользователей, зарегистрировавшихся в любой из активностей, получат пробный фонд в размере 5−25 USDT. На эти средства можно открывать позиции и выводить полученную прибыль. Сам фонд вывести со счета нельзя.

Poloniex — одна из старейших криптовалютных бирж, выкупленная Джастином Саном в 2019 году.

Платформа поддерживает более 500 торговых пар на спотовом и фьючерсном рынках.

Источник: МинФин