Международный рынок: Доллар дорожает из-за усиления covid в Китае

Доллар США уверенно вырос по отношению к основным валютам в понедельник, в то время как китайский юань снизился, поскольку настроения испортились из-за роста случаев заболевания covid и ужесточения ограничений в некоторых городах второй по величине экономики мира. Об этом пишет Thomson Reuters.

Фото: depositphotos.com

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Сovid-19 атакует

Столица Китая Пекин сообщила о двух смертях за 20 ноября, при этом самый густонаселенный район города призвал жителей оставаться дома в понедельник, продлив карантин до выходных, поскольку страна борется с многочисленными вспышками сovid-19.

Рост числа случаев заболевания и новых смертей поставил под сомнение надежды на скорейшее ослабление строгих пандемических ограничений, которые душат экономику.

«Перспективы рынка Китая с политикой нулевого уровня сovid-19 останутся ключевым источником волатильности», — сказала Кэрол Конг, валютный стратег Commonwealth Bank of Australia.

«Если мы действительно увидим еще одно усиление ограничений, это указывает мне на то, что китайские официальные лица по-прежнему с опаской относятся к любому возможному возобновлению деловой активности».

Валютный рынок

Курс юаня на континенте открылся на уровне 7,1451 за доллар и ослаб до минимума 7,1708, самого низкого уровня с 11 ноября.

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к шести основным валютам, вырос на 0,412% до 107,330 в понедельник, достигнув самого высокого уровня с 11 ноября. Индекс вырос на 0,5% на прошлой неделе, продемонстрировав самый большой недельный прирост за месяц, поскольку инвесторы устремились к валюте-убежищу.

Несмотря на рост в понедельник, индекс продолжает демонстрировать худшие месячные показатели с июля 2020 года.

Ястребиные комментарии чиновников Федеральной резервной системы помогли доллару стабилизироваться после его резких потерь в начале ноября, когда несколько более прохладные, чем ожидалось, данные по инфляции подогрели надежды инвесторов на замедление темпов повышения процентных ставок.

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«ФРС пытается противостоять „голубиному“ настрою рынка после октябрьских данных по инфляции», — сказал Мох Сионг Сим, валютный стратег Bank of Singapore, отметив, что комментарии оказали поддержку доллару США.

Инвесторы будут очень внимательно читать протокол ноябрьского заседания ФРС, который должен быть опубликован в среду, чтобы получить какие-либо намеки на то, как высокопоставленные чиновники в конечном итоге ожидают повышения процентных ставок.

Криптовалюты оставались под давлением, а биткоин снизился на 0,63% до 16 153,00 долларов. Согласно заявлениям о банкротстве, FTX задолжала своим 50 крупнейшим кредиторам почти 3,1 миллиарда долларов. Рухнувшая криптобиржа проводит стратегическую инвентаризацию своих глобальных активов.

Евро снизился на 0,46% до 1,0277 доллара, установив трехдневную полосу потерь и достигнув самого низкого уровня с 14 ноября, в то время как фунт стерлингов в последний раз торговался на уровне 1,1831 доллара, снизившись за день на 0,47%.

Австралийский доллар упал на 0,49% по отношению к доллару США до 0,664 доллара, в то время как новозеландский доллар снизился на 0,41% до 0,613 доллара.

Источник: МинФин