Укрэнерго: Плановые отключения электроэнергии сегодня будут по всей Украине

20 ноября во всех регионах Украины с 8.00 до 24.00 будут применяться плановые отключения. Дополнительные аварийные отключения не прогнозируются. Об этом говорится в сообщении Укрэнерго.

Фото: focus.ua

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«Уже сегодня нам удалось несколько смягчить ограничение потребления. Мы продолжаем работать, чтобы вернуть свет украинцам, который пытаются унести рашисты, атакуя ракетами наши энергообъекты», — говорится в сообщении.

Графики отключений

Графики плановых отключений составляют и применяют облэнерго, перечень которых можно найти по этой ссылке.

Источник: МинФин