На восстановление энергетики Украины после ракетных обстрелов понадобится 300 миллионов евро

Потребности в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины после массированных ракетных обстрелов оцениваются примерно в 300 млн. евро. Об этом заявила председатель Комитета по интеграции страны в Е С Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с вице-президентом Европейской Комиссии по межинституционным отношениям Марошем Шефчовичем.

Фото: informator.ua

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По ее словам, потребности Украины включают трансформаторы, комплектующие, запасные и расходные материалы для восстановления поврежденных объектов электроэнергетики; генераторы, в том числе передвижные и запасы топлива к ним; разные типы аккумуляторов.

В случае же критической ситуации, по словам Климпуш-Цинцадзе, Украина рассчитывала бы на возможность минимально необходимого потока электроэнергии из ЕС в украинскую энергосеть.

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Стоит отметить, что сегодня, 15 ноября, российские военные нанесли массированную ракетную атаку по объектам энергетической инфраструктуры Украины. По словам заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, из-за попадания ситуация с энергосистемой является критической.

Источник: МинФин